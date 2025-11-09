Sevgili Kova, bugün Ay'ın Aslan burcundaki ışıltısı, sosyal etkileşimlerinin artmasını sağlıyor. Bu da etrafında yeni insanların olması ve hayatında yeni bir sayfa açman anlamına geliyor. Güneş'in Akrep burcundaki etkisiyle birlikte ise sosyal bağlantılarını kariyerinle ilgili konulara odaklanmayı düşünmelisin. İş dünyasında görünürlüğünü artıracak ve belki de yeni bir iş anlaşması, sözleşme imzalama ya da prestijli bir görüşme yapmanı sağlayacak kişi hayatında başrol bile olabilir. Gözünü dört aç ve yakın çevrenden gelebilecek fırsatları kaçırma.

Öte yandan sosyal yeteneklerin sayesinde iş hayatında tam bir takım oyuncusu da olabilirsin. İş birliklerinde ve fikir alışverişlerin seni öne çıkaracak görüşlerle parlayabilirsin. Unutma, birlikte hareket ettiğinde çok daha büyük sonuçlar elde edebilirsin.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise enerjinin sıcak ve net olduğunu hissedeceksin. İlişkilerde karşılıklı saygı ve açık iletişim ön planda olacak. Bu, partnerinle birlikte hayaller kurmak ve geleceğe yönelik planlar yapmak için harika bir zaman. Tabii yine de temkinli olmak istediğini biliyoruz. Bu yüzden belki de ona açıkça kendini ifade edip adım atmak için ise onu bekleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…