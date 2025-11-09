onedio
10 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

09.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için bir dönüşüm günü. Vücudunun enerjisi yeniden düzenleniyor ve bu süreçte bazı değişiklikler hissedebilirsin. Belki biraz düzensiz uyku, belki biraz sinirsel gerginlik... Ama hey, endişelenme! Bunlar tamamen normal ve aslında oldukça heyecan verici. Çünkü bu tepkiler, bedeninin ve ruhunun yenilenme sürecine girdiğinin sinyalleri.

Bir an için dur ve bu değişimlerin farkına var. Belki biraz daha fazla enerji hissediyorsun ya da belki de daha fazla dinlenme ihtiyacı duyuyorsun. Bu süreçte kendine karşı anlayışlı ol, çünkü bedenin ve ruhun bir uyum içinde çalışıyor ve seni daha iyi bir yerlere taşıyorlar. Bu devrimin sonunda, kendini daha enerjik, daha dengeli ve belki de hiç olmadığın kadar canlı hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

