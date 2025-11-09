Sevgili Kova, bugün senin için bir dönüşüm günü. Vücudunun enerjisi yeniden düzenleniyor ve bu süreçte bazı değişiklikler hissedebilirsin. Belki biraz düzensiz uyku, belki biraz sinirsel gerginlik... Ama hey, endişelenme! Bunlar tamamen normal ve aslında oldukça heyecan verici. Çünkü bu tepkiler, bedeninin ve ruhunun yenilenme sürecine girdiğinin sinyalleri.

Bir an için dur ve bu değişimlerin farkına var. Belki biraz daha fazla enerji hissediyorsun ya da belki de daha fazla dinlenme ihtiyacı duyuyorsun. Bu süreçte kendine karşı anlayışlı ol, çünkü bedenin ve ruhun bir uyum içinde çalışıyor ve seni daha iyi bir yerlere taşıyorlar. Bu devrimin sonunda, kendini daha enerjik, daha dengeli ve belki de hiç olmadığın kadar canlı hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…