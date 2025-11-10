onedio
11 Kasım Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

10.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Jüpiter'in Yengeç burcunda geri hareketi, seninle bir farkındalık yolculuğuna çıkıyor. Bu yolculuk, iş hayatın ve sağlığınla ilgili olacak. Bugünün, iş yükünü yeniden düzenlemek ve zamanını daha verimli bir şekilde kullanmak için mükemmel bir gün olduğunu unutma. Hayatına istediğin yönü verebileceğin bir süreçtesin, bunun kıymetini bilmelisin. 

Tam da bu noktada, özellikle de yeni bir iş kurmak ise hayalin bir an önce ilk adımı atmalısın. Retroda, adım atılmaz diye düşünenelerdensen; yanılıyorsun. Çünkü bu retro, geçmişten aldığın dersler ve hayat tecrübelerinle seni besleyecek ve kazanacağın yola sokacaktır. Para ve güç kazanmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Zira, aklından geçen fikrin tutacağını sen de biliyorsun. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı, seni içsel bir uyanışa götürüyor. Bir süredir seni yoran ve belki de tüketen duygusal bir döngüyü sonlandırıyorsun. Bu döngüyü kırdığın anda, yeni biriyle tanışma olasılığın oldukça yüksek. Bu kişi, sadece kalbini değil, zihnini de büyüleyecek. Bu yeni tanışma, seni hem duygusal hem de zihinsel anlamda büyüleyecek biri olabilir. İşte bu yüzden, bugünü hem iş hayatında hem de aşk hayatında yeni başlangıçlar yapmak için bir fırsat olarak gör. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

