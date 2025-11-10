onedio
Kova Burcu
11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kozmik enerjilerin biraz da olsa seni zorlayacağı bir gün olabilir. Gökyüzünde neler olup bittiğine bir göz atalım, ne dersin? Sinir sistemin, retrogradın direkt etkisi altında ve bu durum, seni hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorabilir. Bilgi bombardımanı ve yoğun iletişim trafiği, enerjini emebilir ve tüm bu karmaşada kendini kaybolmuş hissetmeni sağlayabilir.

Ama endişelenme, çünkü 11/11 enerji portalı tam da bu durumlarda devreye giriyor. Bu özel gün, sana zihnini sessizleştirme ve tüm dikkatini içine çekme dersi veriyor. Telefonunu bir kenara bırak, tüm dış uyaranlardan uzaklaş ve sessizliğin kucağına bırak kendini. Sadece 15 dakika bile bu huzurda kalman, sinir sistemini yeniden sıfırlayabilir ve enerjini yeniden toplamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

