Sevgili Kova, bugün özgün ve çarpıcı fikirlerinle herkesin dikkatini üzerine çekiyorsun. Ancak unutma ki, herkesin senin vizyonunu hemen anlaması mümkün olmayabilir. Bu durumda karşılaşacağın eleştiriler seni yıldırmasın. Çünkü ilerleyen zamanlarda, seni haklı çıkaracak olaylar kapıda bekliyor.

Özellikle teknoloji, sosyal medya ya da iletişimle ilgili alanlarda beklenmedik ve belli ki kimilerinin sınırları zorlayacak yaratıcı atılımlar yapabilirsin. Tabii sıra dışı fikirlerini bireysel başarılar, belki de yeni bir iş kurmak için kullansan iyi edersin. Ancak sabırsızlıkla hareket etmekten kaçınmalısın. Çünkü insanlığın geleceğin teknolojisini ve senin fikirlerini anlamak için olduğu gibi senin de başarı için zamana da sabıra da ihtiyaç var.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise özgürlüğüne her zamankinden düşkünsün. Aman dikkat buna rağmen aynı zamanda yakınlık da arzuluyorsun... Şimdi eğer bir ilişkide, bu iki duyguyu dengelemeyi başarabilirsen, aşk çok daha keyifli bir hal alabilir. Bekar da olsan bir ilişkin de olsa, özgürlüğün ve yakınlığın bir arada olabileceğini gösterme şansın var. Bakalım, bu denge için nelerden vazgeçeceksin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…