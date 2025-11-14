Sevgili Kova, bugün romantik hayatında bazı dalgalanmalar yaşayabilirsin. Ay ve Neptün'ün karşıt konumda olması, duygusal dengelerini biraz sarsabilir. Kalbin ve aklın arasında bir çatışma yaşanabilir. Kalbin, derin bir aşkın peşinde koşarken, aklın sana anlık dürtülerin peşinden gitmeyi öneriyor olabilir. Bu durum, özellikle bir ilişkin varsa, karmaşık ve kaotik bir döneme işaret ediyor.

Şimdi sana soruyoruz, partnerinle birlikte bu karmaşanın üstesinden gelebilecek gücün var mı? Yoksa ilişkin, bu tür bir sarsıntıyı atlatmak için fazla mı zedelendi? Bu durum, ilişkinin temellerini sorgulaman gereken bir dönem olabilir.

Öte yandan eğer bekarsan, bugün gökyüzü senin için farklı bir anlam taşıyabilir. Anlık dürtülere kapılarak atıldığın bir kaçamak, beklenmedik bir şekilde derin bir aşka dönüşebilir. Kim bilir, belki de bu, hayatının aşkıyla karşılaşacağın an olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…