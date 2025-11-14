Sevgili Kova, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecanlı bir gün olacak gibi görünüyor. Zira kariyerinde Ay ile Uranüs üçgeninin etkisini gözlemliyoruz. Bu enerji altında, yaratıcı fikirlerin ve hızlı adımların ön plana çıkabilir. Senin iş geliştirmedeki başarın ise bugün fark edilebilir. İşte bu durumda ani projeler veya teklifler, belki de hiç beklemediğin şekillerde sürpriz fırsatlar sunabilir. Tam da bu noktada, hızlı ve akılcı kararlar alman senin için büyük bir avantaj olacaktır. Hadi cesur ol, yenilikçi bakış açın ve sınırları aşan zihnin ile tüm gözleri üzerinde topla!

Günlük yaşamında ise sosyal çevrenden gelen davetler veya beklenmedik gelişmeler, enerjini yükseltecek ve motivasyonunu artıracak. Belki de uzun zamandır görüşemediğin dostlarınla bir araya gelecek, hem iş hem de aşka dair çok şey konuşacaksın. Açıkçası bu da sana ilhaM verecek.

Gelelim aşka! Söz konusu aşksa bugün, Ay ile Neptün'ün karşıtlığı, seni kendinle çatışma içerisine sokabilir. Kalbin aşkı arzularken, aklın anlık dürtülerin peşine düşebilir. Bu da özellikle bir ilişkin varsa kaosun habercisi olabilir. Ne dersin, partnerin ile birlikte bu karmaşanın üstesinden gelebilir misiniz? Yoksa ilişkin bunu atlatmak için fazla mı yaralı? Öte yandan eğer bekarsan, anlık dürtülere kapılarak atıldığın bir kaçamak derin bir aşkın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…