Sevgili Kova, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir! Güneş ile Jüpiter’in kusursuz uyumu, iş hayatında yeni kapılar açacak. Yaratıcılığının ve zekanın, sosyal çevrenle kurduğun güçlü etkileşimle birleştiği bu dönemde, iş bağlantılarını genişletebilirsin. Proje sunumları, ekip çalışmaları ya da bir iş toplantısı, hafta sonu dahi olsa fırsatlarla dolu olabilir.

Tam da bu noktada eğer teknoloji, bilim veya sanat alanında çalışıyorsan, bu dönemde şans yüzüne gülebilir. Güneş ve Jüpiter’in olumlu etkisi, seni yeniliklerle büyüme ve gelişme fırsatı sunuyor. İşte bu yüzden, işini teknoloji ve dijitale evriltmeyi de bir düşün deriz.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise beklenmedik sürprizler seni bekliyor. Partnerinle belki de hiç tahmin etmediğin bir konuda anlaşabilir, belki de geleceğe dair ciddi bir adım atabilirsin. Eğer bekar isen, arkadaş çevrenden biri senin ne kadar özel olduğunu fark edebilir. Bugün biri 'sen farklısın' dediğinde, gerçekten de kendini farklı ve özel hissedebilirsin. Bu, sadece bir başkasının seni fark etmesi değil, senin kendi özgünlüğünün farkına varmak ile her şey değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…