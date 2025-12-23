onedio
Tutuklanan Murat Övüç İsmail Saymaz'a Mektup Yazdı: "Tek İsteğim Özgür Özel'in Beni Ziyaret Etmesi"

Ali Can YAYCILI
23.12.2025 - 11:38 Son Güncelleme: 23.12.2025 - 12:26

Dün yazdığı köşe yazısında tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç için “Silivri’ye bir ‘ünlü mahkumun daha gelmesi bekleniyor” diyen İsmail Saymaz “Övüç’ü içeride tutarsanız… Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız? Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?” İfadelerini kullandı.

İsmail Saymaz bugünkü yazısında da Murat Övüç’ün kendisine yazdığı mektubu paylaştı.

İsmail Saymaz bugünkü yazısında ise Murat Övüç'ün kendisine yolladığı mektubu paylaştı. Konuyla ilgili bölümde ise şu ifadeler yer aldı:

“Dün bu köşede eşcinsel şarkıcı Murat Övüç’ün başörtüsü takıp video çektiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklandığını yazmışım.

Metris Cezaevi’nde yatan Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla mektup gönderdi.

Övüç, şunları yazıyor:

“Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti. Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi.

Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm.

Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım.

Bir an evvel çıkmak istiyorum.

Psikolojim çok iyi değil.”

