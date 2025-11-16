Sevgili Kova, bugün Güneş ile Satürn arasındaki üçgenin etkisi altındayız ve bu durum aşk hayatına ciddi bir ton getiriyor. Belki de bu, bir süredir yüzeysel olarak devam eden flörtlerine biraz daha derinlik kazandırma zamanıdır. İçindeki arzuların su yüzeyine çıkması ve net bir şekilde ortaya konulması bugünün enerjisiyle mümkün olabilir.

Eğer daha önce sadece eğlencesine flört ettiysen, bugün daha ciddi ilişkilere yönelme isteği hissedebilirsin. Artık sıradan ve yüzeysel ilişkiler seni heyecanlandırmıyor, daha derin ve anlamlı bağlantılar arıyorsun. Bu, ruh eşini bulmak için mükemmel bir zaman olabilir.

Öte yandan, eğer zaten bir birlikteliğin varsa, bugün aile kurma ve çocuk sahibi olma düşüncesi kafanızda yer edinebilir. Belki de bugüne kadar bu konuyu düşünmekten kaçındınız, ancak bugünün enerjisi, bu konuda daha ciddi düşünmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…