Sevgili Kova, bu pazartesi gününün enerjisi seni disipline etmeye yönelik bir etki oluşturuyor. Ama merak etme, bu durum özgür ruhunu hiçbir şekilde kısıtlamıyor. Aksine, Güneş ile Satürn üçgeninin etkisiyle, özgür stilini korurken bir düzen oluşturmanı sağlıyor. Özellikle zaman yönetimi konusunda bugün adeta bir usta gibi hareket ediyorsun. Yani, zamanı en verimli şekilde kullanman konusunda bugün hiçbir zorluk yaşamayacaksın.

İnovatif ve yenilikçi fikirlerin bugün daha somut adımlarla birleşiyor. Yani, sadece yaratıcı değil, aynı zamanda uygulanabilir öneriler sunuyorsun. Bu durum, iş arkadaşların tarafından oldukça takdir ediliyor ve onlar senden net bir yönlendirme almayı arzu ediyorlar.

Gelelim aşka! Aşk konusunda ise bugün daha ciddi bir ton hakim. Haliyle bu durumda flörtlerde netlik oluşması ve arzularının su yüzeyine çıkması söz konusu olabilir. Yüzeysel ilişkiler artık seni heyecanlandırmayacak gibi. Öte yandan eğer bir birlikteliğin varsa, aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…