Sevgili Kova, bugün Güneş, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda ilerliyor. Bu da kariyerine dair hedeflerini daha kararlı bir şekilde gerçekleştirme arzunu artırıyor. Özellikle üst düzey yöneticilerin gözlerini üzerine çekebilecek bir performans sergileme potansiyelin var. Bu enerjiyi kullanarak odaklandığın işlerde etkili ve tatmin edici sonuçlar elde edebilirsin.

Gün ilerledikçe, doğuştan liderlik yeteneklerin daha da belirgin hale gelebilir. Akrep burcunun etkisiyle, daha stratejik ve sezgisel bir konuma geçebilirsin. Eğer iş yerinde rekabet söz konusuysa, bu durum lehine işleyebilir. Bugün, terfi etme ya da yeni sorumluluklar alabilme ihtimalinin netleşmesiyle gücüne güç katacağına da eminiz.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, bugün kontrolünü elden bırakmayan ama bir o kadar da çekici bir enerjiye sahipsin. Bu enerji, bekar Kova burçları için yeni aşkın habercisi olabilir. Etkin altına aldığın kişi gözlerini senden alamayabilir... Tabii eğer ilişkin varsa, kontrolü elden bırakmayan tavrın partnerinle aranda gerilime neden olabilir. Üstelik tüm çekiciliğine rağmen! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…