Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür ile Uranüs arasında bir karşıtlık oluşuyor. Bu durum ise seni iş hayatında beklenmedik bir zihin sıçramasıyla karşı karşıya bırakabilir. Gündem hızla değişebilir, ekip içinde beklenmedik bir durum ortaya çıkabilir veya senden hızlı bir karar alman bekleniyor olabilir. Ancak sakın unutma, bu hızlı tempo seni yıpratmak yerine, aksine seni daha da parlatıyor. Çünkü bugün en iyi performansını sergileyeceksin!

İşte bu hızlı tempo ve değişkenlik, seni daha inovatif çözümler bulmaya yönlendiriyor. Bir sunum, bir fikir, bir revizyon ya da anlık bir karar sayesinde yeteneğini ve zekanı gösterme fırsatı buluyorsun. Bugün zihin açıklığın ve hızlı düşünme yeteneğin seni rakiplerinden bir adım öne çıkarabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ile Neptün arasındaki uyumlu üçgen, romantik bir sezgi açıklığı getiriyor. Partnerinle aranda yumuşak, derin ve anlamlı bir diyalog olabilir. Birlikte önemli kararlar alabilirsiniz. Tabii eğer bekarsan, bugün biriyle ilginç bir frekans tutturabilirsin. Üstelik bu yabancı ile aynı anda aynı şeyi düşündüğünü fark edebilirsin. Onun gerçek aşk olduğunu keşfetmek üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…