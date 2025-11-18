onedio
19 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Kasım Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bedenin ve sezgilerin adeta bir senfoni orkestrası gibi senkronize bir şekilde çalışıyor. Bu, sanki senin için özel olarak bestelenmiş bir müzik parçası gibi, ritim değişikliklerine ve ufak duraklamalara sahip. Bu durum, farkında olmasan bile, gün boyunca sana destek sağlıyor.

Bir an durup düşün, belki de bu durumları fark etmeye başlarsın. Belki bir an için durduğunda, bedeninin ve sezgilerinin nasıl bir uyum içinde olduğunu hissedersin. Bu durum, sana gün boyunca enerji ve destek verir. Bize soracak olursan, bu desteği iyi kullan ve bedeninin şifa ile dolmasına odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

