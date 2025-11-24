Sevgili Kova, bugün senin için oldukça hareketli ve verimli bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki Merkür ile Venüs kavuşumu, iş hayatında iş birliklerini, takım çalışmalarını ve topluluk projelerini gündeme getiriyor. Bu süreçte adeta bir enerji patlaması yaşamaya hazır olmalı ve fikirlerinle kendini göstermek için harekete geçmelisin. Hazır, Merkür etkisi ile iletişim yeteneklerin de tavan yapmışken, özgün düşüncelerinle geniş bir kitleye hitap etmeye odaklanmalısın.

Tam da bu noktada bilmelisin ki bu enerji sana aynı zamanda yeni bağlantılar kurman konusunda da destek sağlıyor. Şimdi önüne çıkan fırsatlara daha cesur bir şekilde yaklaşacaksın. Belki de daha önce mesafeli durduğun biriyle ortak bir çalışma kararı da alacaksın. Daha da önemlisi bugün, iş hayatında yeni hedeflere yönelik taze bir enerji ile dolabilir ve ilerleyişini hızlandırabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumu, çekiciliğini artırıyor. Hiç tanımadığın bir yabancının bu sıra dışı enerjine kapılması ise an meselesi... Üstelik aranızda bir anda başlayan yakınlaşma derin sohbetler ve beklenmedik tesadüflerle daha da güçlenebilir. Bugün başlayan bir flört, zihninde uzun süre yankılanacak bir etki bırakabilir. Galiba aşkı bulacaksın, ancak bu aşkın ne kadar kalıcı olacağı zamanla şekillenecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…