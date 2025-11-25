Sevgili Kova, bugün aşk hayatında adeta kuşlar gibi hafif ve özgür hissetmeye hazır ol. Gökyüzündeki Venüs ile Jüpiter üçgeni, seni adeta bir aşk manyağına dönüştürmeye geliyor. Bu enerjik ve çekici haliyle, etrafındakilerin gözlerini üzerinden alamayacağı bir çekim merkezi haline geleceksin. Belki de bu, yeni bir aşka yelken açmanın tam sırasıdır.

Geçmişin ağır yükünü omuzlarından atma zamanı geldi! Şimdi cesaretini topla ve geçmişi geride bırak. Eski ilişkiler, geçmişte kalmış sorunlar, seni yaralayan ve artık küle dönmüş aşklar... Tüm bunları ardında bırakmanın zamanı geldi. Yeni bir başlangıç yapmak için kendine izin ver.

Unutma, hayat sürekli ileriye doğru akar ve sen de bu akışın içinde yer almalısın. Geçmişte yaşananlar sadece birer deneyimdir ve onları geride bırakarak, yeni deneyimlere yer açmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…