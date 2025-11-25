Sevgili Kova, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Sinir sistemin ve zihinsel akışın, bir orkestra şefi ve müzisyenler gibi mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Ancak yoğun düşüncelerin, seni bir hayli geriyor olabilir. Bu durumda, hafif esneme hareketleri, nefes odaklı mini molalar veya göz egzersizleri ile bedeninin ve zihnin arasındaki bu gerginliği hafifletebilirsin.

İşte tam da bu yüzden günün hızlı temposunda, belki de biraz durup nefes almalısın. Günün ortasında, belki de öğle yemeği molasında, kısa bir meditasyon seansı düşünmeli misin? Bu, seni hem uyanık tutacak hem de zihnin ve bedenin arasındaki dengeyi sağlayacak. Bu sayede günün geri kalanında hem daha enerjik hem de daha sakin olabilirsin. Unutma, her şeyin başı sağlıklı bir zihin ve beden. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…