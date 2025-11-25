Sevgili Kova, bugün gökyüzünde senin için parlayan Venüs ile Jüpiter üçgeni, iş hayatında yaratıcılığını en üst seviyeye çıkarıyor. Farklı ve özgün bakış açınla, ekip içerisinde çözülemeyen konulara bile anlam katabiliyorsun. İnsanlar seninle konuşurken sanki bir özgürlük rüzgarı esiyor ve kendilerini daha rahat hissediyorlar.

Bu uyumlu açı, projelerinin genişlemesi, daha fazla destek bulması veya daha fazla görünürlük kazanması şeklinde ikinci bir etapla karşına çıkabilir. Eğer dijital işlerle uğraşıyorsan, bugün şansın bir hayli yüksek. Yeni bağlantılar ve fırsatlar kapını çalabilir. Ancak bu noktada sana bir uyarıda bulunmamız şart, yenilik ve teknoloji kadar gelenekselliğin getirdiği olgunluğa ve bilgeliğe de odaklan. Bu sana beklediğinden daha fazlasını kazandıracak, belli ki!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tatlı bir hafiflik hissi var. Venüs ile Jüpiter üçgeni, seni daha sıcak, daha çekici bir enerjiye sokarken, biri de senden adeta gözlerini alamayabilir. Belki de yeni bir aşka yelken açmanın zamanı gelmiştir! Geçmişi geride bırakmaya cesaret etmelisin, şimdi. Artık eskiye veda etmeli, geçmiş meseleleri, toksik ilişkileri ve seni yaralayan küllenmiş aşkı ardında bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…