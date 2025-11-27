Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür'ün durağan konumda olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum, iş hayatında beklenmedik geri dönüşlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Belki daha önce sana kapılarını kapatan bir fırsat, bugün yeniden karşına çıkabilir. Ancak dikkatli olman gereken bir nokta var: İletişim bugün oldukça pürüzlü olabilir. Dolayısıyla, sözlerini seçerken özellikle dikkatli olmanda fayda var.

İletişim demişken hemen uyarmalıyız! Aman dikkat, bugün ekip içinde fikir ayrılıklarının yükseldiğini gözlemleyebilirsin. Yenilikçi ve çözüm odaklı bir öneri sunmana karşın, bazı üstlerin ya da arkadaşların sana karşı çıkabilir. Tam da bu noktada fikirlerini savunmanın enerjini tükettiğini hissedebilirsin. Haklı olduğun halde, sorunlar çözülmüyorsa atacağın adımlara dikkat etmelisin.

Peki ya aşk? Dikkatli ol, bugün basit yanlış anlaşılmalar ilişkini yıpratabilir. Bazen sözler, bazen bakışlar huzurun önüne geçebilir. Partnerinin belirli bir davranışı, seni rahatsız edebilir ve bu durum, aniden sertleşen bir konuşmanın başlamasına neden olabilir. Hatta bu tartışma, ayrılık konusunun bile gündeme gelmesine yol açabilir. Merkür retrosunun aşka son darbeyi vurmasına izin verme, sakin ol ve partnerini anlamaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…