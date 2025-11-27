onedio
28 Kasım Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
28 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Kasım Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün durağan Merkür senin enerjini biraz dalgalanmalarla karşılayacak gibi görünüyor. Aniden kendini yorgun ve enerjisi düşük hissedebilirsin. Bu, Merkür'ün dolaşım hızıyla ilgili bir durum değil, daha çok bedensel ritminle ilgili.

Bir anda kendini bitkin hissetmeye başladığında, durup biraz su içmek iyi bir fikir olabilir. Su, sadece seni canlandırmakla kalmaz, aynı zamanda bedeninin dengesini de sağlar. Ayrıca, enerjini yeniden toparlamak ve ritmini düzene sokmak için kısa yürüyüşler yapmayı da düşünebilirsin. Bu, sadece enerjini yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda zihnin de biraz olsun rahatlamasını sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

