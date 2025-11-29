Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz karmaşık duygularla karşılaşabilirsin. Kalbinin sana bazı şakalar yapabileceğini hissedebilirsin. Belki de birine karşı hissettiğin yoğun çekim, aslında bir yanılsama olabilir. Kendini bir anlık hevesin kollarına bırakmaktan kaçınmalısın.

Sosyal ortamlar, bugün seni daha da canlandırıyor. Flört etmek, senin enerjini yükseltiyor ve seni daha da çekici kılıyor. Ancak unutma ki, her heyecan aşk değil ve her aşk da sürekli heyecan ve mutluluk dolu olmayabilir. Bu nedenle, kalbinin sesini dinlerken aklını da devreye sokmalısın. Duyguların ve mantığın arasında bir denge kurmayı unutma.

Bir başka deyişle, bugün aşk hayatında biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Kalbinin sesini dinle, ama aynı zamanda aklının da rehberliğine ihtiyacın olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…