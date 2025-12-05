Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Jüpiter ile oluşturduğu üçgen, yaratıcılığını adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Sanki bir sanatçının elinde şekillenen bir heykel gibi, bir içerik, tasarım, sunum, reklam veya sosyal medya projesi senin yetenekli ellerinde hayat bulabilir. İnsanlar, senin özgün tarzını ve zekice bulduğun çözümleri sadece takdir etmekle kalmıyor, adeta hayranlıkla izliyorlar.

Elbette bir kez daha fikirlerin, geniş ufukları, etkileyici detayları ve yüksek vizyonuyla herkesi kendine hayran bırakıyor! Günün ikinci yarısında ise belki de beklediğinden daha hızlı bir şekilde, bir proje teklifi, yeni bir iş modeli veya bir geri dönüş gündeme gelebilir. Bu enerji, seni adeta bir ışık hüzmesi gibi öne çıkarıyor, tüm dikkatleri de üzerine çekiyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise eğlenceli bir çekim söz konusu. Merkür ve Jüpiter'in biraz tatlı biraz da şımarık enerjisiden olsa gerek, bugün gözüne bir yabancı takılabilir. Bu noktada, yeni biri radarına girebilir... Derin bir aşk vadetmese de bugün sana, tatlı bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerine hoş bir sürpriz yapabilir ve hafta sonuna renk katabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…