Sevgili Kova, bugün gökyüzünde neler oluyor bir bakalım! Merkür, hızını kesmeden Oğlak burcuna geçiyor ve bu da senin düşüncelerini bir anda içe dönük ama aynı zamanda son derece düzenli bir hale getiriyor. İş hayatında, perde arkasında neler döndüğünü çözümlemek için adeta bir Sherlock Holmes keskinliğinde bir farkındalığa sahip oluyorsun.

Tabii bu etki, profesyonel planlarını kendi başına, kimseye bir şey söylemeden hazırlama isteğini de körükleyebilir. Zihnini uzun vadeli projelere, belki de hayalini kurduğun o işe adım atma planlarına yönlendirebilirsin. Geleceği hedefle ki başarı senin olsun!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise durum biraz farklı. Daha sakin, ölçülü ve gerçekçi bir yaklaşım sergiliyorsun. Duygularını netleştirmek için bir adım geri çekilip kendi iç dünyana dönüyorsun. İlişkideki beklentilerini yeniden gözden geçirmen, belki de onları biraz daha gerçekçi bir zemine oturtman sana huzur getirebilir. Bu arada eğer bekarsan, yüzeysel yakınlaşmalar ve anlık heyecanlar seni sarabilir. Merkür, kulağına bağlanma diyor! Onu dinle deriz... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…