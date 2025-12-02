Sevgili Kova, bugün Merkür, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu, senin düşüncelerini içe dönük bir yandan da son derece düzenli bir hale getiriyor. Kendi iç dünyanın derinliklerine dalmak, düşüncelerini ve hislerini gözden geçirmek için ideal bir zaman dilimi.

İş hayatında, perde arkasında neler döndüğünü çözümlemek için adeta bir Sherlock Holmes keskinliğinde bir farkındalığa sahip oluyorsun. Gizli kapaklı işler, arka plan manevraları ve belki de görünmeyen ama hissedilen o karmaşayı çözme yeteneğin adeta doruk noktasında.

Bu etki, profesyonel planlarını kendi başına, kimseye bir şey söylemeden hazırlama isteğini de körükleyebilir. Belki de bu, uzun vadeli projelerine odaklanmanın tam zamanıdır. Hayalini kurduğun o işe adım atma planlarına yönlendirebilirsin zihnini. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…