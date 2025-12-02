Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz daha sakin ve ölçülü davranma eğilimindesin. Duygusal dünyanda bir denge arayışı içindesin ve bu, seni daha gerçekçi bir bakış açısına yönlendiriyor. Kendi iç dünyana dönmek ve duygularını netleştirmek için bir adım geri çekiliyorsun. Bu durum, ilişkideki beklentilerini yeniden gözden geçirmen için mükemmel bir fırsat olabilir. Beklentilerini daha gerçekçi bir zemine oturtmak, sana huzur ve denge getirebilir.

Eğer bekarsan, bugün yüzeysel yakınlaşmalar ve anlık heyecanların cazibesine kapılabilirsin. Ancak Merkür'ün kulağına fısıldadığı bir şey var: 'Bağlanma.' Bu öneriyi dikkate almanı öneririz. Bugünün sonunda, aşk hayatında daha sakin, ölçülü ve gerçekçi bir yaklaşım sergileyerek, duygusal dünyanın derinliklerine daha sağlıklı bir bakış açısıyla bakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…