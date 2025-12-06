Sevgili Kova, bugün gökyüzü senin için ne kadar da hareketli! Merkür'ün Satürn ile olan üçgen açısı, sana hem olgun hem de bir o kadar da yoğun bir çekim getiriyor. Biraz gizemli, biraz da heyecanlı, değil mi? Bu enerjiyi hissetmeye hazır mısın? Şimdi belki de beklenmedik bir mesaj alabilirsin. Evet, belki de o uzun zamandır beklediğin mesaj sonunda telefonunun ekranında belirebilir. Ya da hiç beklemediğin bir itiraf karşına çıkabilir.

Sınırlarını zorlayan bir ilişkinin gündeminde yer alacağın kesin gibi. Belki de bu, seni biraz korkutuyor. Ama unutma, bazen sınırlarımızı zorlamak, bizi daha da güçlü kılar. Kalbine söz geçiremediğin bugün, inşa ettiğin aşkın güvenli olduğundan emin olmanı istiyoruz. Aşk, güven üzerine kuruludur ve eğer kalbinde bir şüphe varsa, belki de bir adım geri atıp durumu değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…