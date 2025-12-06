Sevgili Kova, bugün senin için oldukça kritik bir gün olabilir. Zira Merkür, Satürn ile üçgen açı oluşturuyor ve bu durum, zihinsel dengeni sağlama konusunda sana büyük bir yardımcı olacak. Merkür'ün bu etkisi, düşüncelerini daha net ve organize bir şekilde toparlamanı sağlayacak. Bu yüzden bugünü, geleceğine dair bir taslak çizmekten fazlası ile geçirmelisin. Belki bir proje sunumu yapar, belki de yatırımcı görüşmelerine girersin.

Satürn'ün etkisiyle, başarıya giden yolda karşına her ne çıkarsa 'Evet, bunu yapabilirim' diyebileceğin bir netlik ve kararlılık hissedebilirsin. Bu durum, seni daha cesur ve kararlı bir hale getirebilir. Ancak bu süreç seni risk almaya da teşvik edebilir. Elbette inandığın yolda birtakım riskler almak iyi olacaktır. Ancak abartıdan kaçınman şart. İyi bir denge kurmayı başardığın sürece, başarıya giden yol senin için daha da açılacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…