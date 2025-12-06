Sevgili Kova, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Gökyüzündeki yıldızların konumu, Merkür'ün Satürn ile üçgen açı oluşturması, zihinsel dengeni sağlama konusunda bir hayli yardımcı olacak. Pazar gününün hafif ve sakin ritmi, iş hayatındaki hedeflerin ve planların üzerinde daha fazla düşünmen için mükemmel bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Bu yüzden bugünü, geleceğine dair bir taslak çizmekten fazlası ile geçirmelisin. Belki bir proje sunumu yapar, belki de yatırımcı görüşmelerine girersin.

Satürn'ün etkisiyle, başarıya giden yolda karşına her ne çıkarsa 'Evet, bunu yapabilirim!' diyebileceğin bir netlik ve kararlılık hissedebilirsin. Tabii bir yandan da risk almaya hazır olabilirsin. Elbette inandığın yolda birtakım riskler almak iyi olacaktır. Ancak abartıdan kaçınman şart!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise durum biraz daha farklı. Merkür'ün Satürn ile olan üçgen açısı, sana olgun fakat bir o kadar da yoğun bir çekim getirebilir. Belki de beklenmedik bir mesaj alabilirsin, belki de hiç beklemediğin bir itiraf karşına çıkabilir. Sınırlarını zorlayan bir ilişkinin gündeminde yer alacağı aşikar. Kalbine söz geçiremediğin bugün, inşa ettiğin aşkın güvenli olduğundan emin olmanı istiyoruz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…