Sevgili Kova, gökyüzü senin için bugün biraz hareketli görünüyor. Mars ve Satürn arasında bir kare oluşuyor ve bu durum, iş hayatında beklenmedik bir kaosa neden olabilir. Belki de bu, fikirlerin ve kurallar arasında bir çatışma yaşanacağı anlamına geliyor. Eğer bu durumla karşılaşırsan, belki de rotanı biraz değiştirmen gerekebilir.

Kendi düşüncelerini ve yöntemlerini anlatmak isterken karşı tarafın beklentileri ile sınırlanırsan, bu durumda geri adım atma. Bunun yerine, sakinliğini koru ve orta yolu bulmaya odaklan. Unutma, herkesin bir adım attığı ve ortada buluştuğu bu dönemler, enerjini artırabilir ve ilham verici olabilir. Bu süreci iyi değerlendir ve hayattan keyif almaya bak. Çünkü bu tarz dönüşüm süreçlerinde lider olmak, düşündüğünden çok daha tatmin edici olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…