Sevgili Kova, bugün Başak burcundaki tam Ay tutulması, finansal dünyanı biraz sallıyor. Banka hesaplarını kontrol etmekte fayda var çünkü beklenmedik bir hesap detayı ya da belki de ortaklaşa yürüttüğün bir işin maddi sonucu, bugün önüne beklenmedik bir kriz olarak düşebilir. Ancak sen, bu durumu bir fırsata çevireceksin. Finansal bağımsızlığını ilan etmek için hiç kimseden yardım almadan tüm hesaplarını bugün tek başına kapatma kararı alacaksın. Bu, adeta finansal bir 'ben buradayım' çığlığı olacak, tam da senin tarzında!

Kariyerinde de benzer bir durum söz konusu. Başkalarına güvenerek attığın adımların bugün seni bir çıkmaza sokması, aslında kendi gücünü eline alman için bir fırsat olabilir. Ancak dikkat: Eğer bugün riskli bir yatırıma girer veya detayları okumadan bir kağıda imza atarsan, maddi kayıp riski ile karşılaşabilirsin. Bu yüzden dikkatli olmalı, detaylara özen göstermeli ve kendinden emin bir şekilde ilerleyip başarıyla kucaklaşmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…