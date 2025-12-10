Sevgili Kova, bugün gökyüzünün sana sunduğu enerjilerin rehberliğinde, maddi konulara biraz daha fazla odaklanman gerektiğini hissediyoruz. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, seni adeta bir pusula gibi sezgisel yatırımlar yapmaya yönlendiriyor. Belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde duran, üzerinde düşündüğün bir yatırım fikri var. İşte bu, onu hayata geçirmen için ideal bir zaman olabilir.

Dikkatini biraz daha maddi konulara çevirerek, bütçenin dengede kalması için gelirini artırma yollarını araştırmalısın. Finansal planlarını bir kez daha gözden geçir, belki de yeni bir yol, yeni bir fırsat keşfedebilirsin. Kim bilir, belki de bütçene katkı sağlayacak bir yan gelir fikri aklına gelir.

Bir diğer önemli nokta ise, hayatına belki de yeni bir heyecan katacak bir iş teklifi kapını çalabilir. Bu durumda, kendi değerini bil ve bu değere uygun bir ücret talep etmekten çekinme. Tabii bu arada gereksiz harcamalardan kaçınmak da bütçeni dengelemenin önemli bir parçası. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…