Sevgili Kova, bugünün enerjisi biraz karmaşık olabilir. Sosyal çevren, dostluk bağların ve geleceğe dair umutların, ev ve aile yaşamınla ilgili beklenmeyen gelişmelerle çatışabilir. Yönetici gezegenin Uranüs, Merkür ile karşıt açı yaparak grup projelerinde veya dostlarınla arandaki iletişimde beklenmedik bir haberin aile içinde bir huzursuzluğa yol açabileceğine dikkat çekiyor. Belki de bir arkadaşınla ev düzeni hakkında ani bir fikir ayrılığı yaşayabilirsin, kim bilir?

İş hayatında ise, ekip çalışmalarında beklenmedik ama parlak fikirler üretebilirsin. Ancak bu fikirlerini hayata geçirirken, mevcut yapı veya ailenin beklentileriyle çatışmalar yaşayabilirsin. Belki de biraz daha esnek olman gerekiyor. Bugün, teknolojik yenilikleri kullanarak iletişim kurmak, olası aksaklıkları gidermene yardımcı olacaktır. Belki online bir toplantı, belki bir e-posta, belki de bir sosyal medya paylaşımı... Kim bilir?

Gelelim aşka! Merkür karşıt Uranüs açısı, partnerinle ev veya aile kurma konularındaki iletişimi beklenmedik şekilde geriyor. Senin sosyal özgürlüğe olan düşkünlüğün, partnerinin kök salma ve güvenli bir liman yaratma isteğiyle çarpışabilir... Evlilik, taşınma veya aile büyükleriyle ilgili bir konuda, herkesi şok eden, radikal bir görüş beyan edebilirsin. Belki de bu, herkesin seni daha iyi anlamasına yardımcı olabilirsin. Hatta özgürlük ile kök salmak arasında şaşılası bir karar verip aşka bırakabilirsin kendini! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…