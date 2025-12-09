Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Uranüs ile karşıt açısının etkisini yoğun bir şekilde hissedeceksin. Bu etki, özellikle partnerinle ev veya aile konusundaki iletişimini beklenmeyen bir şekilde geriyor. Sosyal özgürlüğe olan düşkünlüğün, partnerinin kök salma ve güvenli bir liman yaratma isteğiyle çatışabilir. Bu durum, ilişkinde bazı gerginliklere yol açabilir.

Evlilik, taşınma veya aile büyükleriyle ilgili bir konuda, herkesi şok eden radikal bir görüş beyan edebilirsin. Bu, belki de bir çılgınlık gibi görünebilir ama aslında herkesin seni daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Daha da önemelisi, senin hislerini daha iyi anlamanı sağlayabilir bu adım! Hadi, o derinden duyduğun sese kulak ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…