Sevgili Kova, bugün tamamlanması gereken eski projeler, raporlar veya gizlilik gerektiren görevler üzerinde yoğunlaşacaksın. Mars'ın Oğlak burcuna geçiş yaptığı bu dönemde, kendine geçmişi temizleyerek geleceğe yöneldiğin bir bir geçiş düzeni kurmaya başlıyorsun. Bu sayede perde arkasında, sessiz sedasız ama oldukça disiplinli bir şekilde büyük bir projeye hazırlanabilirsin. Enerjini doğrudan dış dünyaya yansıtmak yerine ise iç dünyanda stratejik bir hazırlık sürecine girmeyi tercih etmelisin.

Tam da bu noktada uzun vadeli güvence için gizli birikimler yapmayı düşünebilirsin. Belki de bir emeklilik fonu oluşturma kararı alabilirsin. Bu sayede bilinçaltındaki korkulardan arınabilir ve geleceğini garanti altına alabilirsin. Görünen o ki senin için bir devir sona eriyor ve yepyeni bir dönem başlıyor. Bakalım, bu dönemde neler yapacaksın!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, ilişkindeki tutkuyu ve karmaşayı daha içsel bir alana taşıyor. Peki, bugün partnerinle ilgili gizli kalan bir konu üzerinde konuşmaya var mısın? Belki de ilişkinizin geleceği hakkında yeni planlar yapabilirsiniz ancak bugüne kadar söylemediklerinizi söyleyerek başlamalısınız bu yolculuğa. Gizemleri, sırları ve içine atılan öfkeleri arında bırakmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…