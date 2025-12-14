Sevgili Kova, bugün aşkta dengeler değişebilir. Zira, Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, ilişkindeki tutkuyu ve karmaşayı daha derin, daha içsel bir alana taşıyor. Bu, biraz kafa karışıklığına neden olabilir ancak aynı zamanda ilişkini daha da güçlendirebilir.

Peki, bugün partnerinle gizli kalan ve sürekli ertelediğiniz konuları konuşmaya ne dersin? Belki de bu, ilişkinin geleceği hakkında yeni planlar yapmana yardımcı olabilir. Ancak bu yolculuğa başlamadan önce, bugüne kadar söylemediklerini açığa çıkarmak önemli olabilir. Gizemler, sırlar ve içine atılan öfkeler, ilişkilerde sorunlara neden olabilir. Bu yüzden onunla gelecekten konuşmadan önce dürüstlüğe odaklan! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…