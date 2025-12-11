Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle birlikte sosyal çevrendeki enerjiyi hissetmeye başlayacaksın. Bu, arkadaşlık bağlarının güçleneceği, büyük gelecek hedeflerini belirleyeceğin ve bu hedeflere ulaşmak için etrafındaki insanlardan destek alabileceğin bir dönem. Hatta, kariyer hayatında büyük bir vizyonla hareket et ve bu vizyonu gerçekleştirmek için ekip çalışmalarına ve topluluk projelerine yönel.

Tam da bu noktada özellikle bir dernek, kulüp veya profesyonel bir organizasyonda aktif bir rol üstlenerek fikirlerini geniş kitlelere duyurabilirsin. Bu dönem, finansal olarak geleceğe yönelik bir birikim planı oluşturmak veya teknolojik bir yatırıma adım atmak için ideal. Yeni iş bağlantıları kurarken, vizyonunla örtüşen insanlarla bir araya gelmeye özen göster. Özellikle Kova ve Yay burçları ile iş yapmaya odaklan.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Merkür'ün Yay burcuna geçişi hissedilecek. Partnerinle birlikte daha fazla sosyal aktiviteye katılabilir, ilişkinin geleceği ve ortak hayallerin hakkında heyecan verici sohbetler yapabilirsiniz. Ama esas odak noktanız, birlikte eğlenmek olmalı. Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde arkadaşlık çevrende veya sosyal bir etkinlikte, seninle aynı felsefi veya entelektüel bakış açısına sahip biriyle karşılaşabilirsin. Bu, yeni bir aşkın başlangıcı olabilir... Ancak ona heyecanını ve aceleciliğini biraz gizlesen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…