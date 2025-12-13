Sevgili Kova, bugün finansal hedeflerine ulaşmak için ekstra çaba sarf edebilirsin. Mars'ın Neptün ile kare açının etkisinde, kazançların ve harcamalarınla ilgili net bir tablo çizmeye odaklanabilirsin. Para kazanma yollarında, sanki altın tepside sunulmuş gibi görünen ama biraz da riskli ve şüpheli yatırımlara yönelebilirsin. İstediğin bir pazar günü rakiplerin henüz uyurken harekete geçmek ve kazanmak ise doğru yoldasın. Ancak aldığın risklere dikkat et, sahiden değer mi iyi düşün.

Eğer maaşlı bir işte çalışıyorsan, bu dönemde maaş zammı görüşmeleri ve beklentilerin de gündeme gelebilir. Beklentilerini gerçekçi bir çerçevede tutmanda fayda var. Tabii hakkını almayı da unutma! Hak ettiğini alamayacağına dair şüphelerin varsa, yeni bir iş aramaya ne dersin? Çünkü sen daha iyisini yapabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı, partnerine karşı maddi fedakarlıklar yapma eğiliminde olmana neden olabilir. İlişkini daha derin ve anlamlı kılmak için manevi aktivitelere yönelmen ise daha iyi olacaktır. Ona hoş bir sürpriz planlıyorsan, pahasından ziyade değerine odaklanmalısın. Yeni yıl gelmeden yapacağın bu jest kalbinde yer edinmeli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…