Sevgili Kova, bugün aşk hayatında hareketlilik söz konusu olabilir. Güneş'in Satürn ile kare açısının etkisi altında, duygusal açıdan daha net olma ve belirli sınırlar çizme ihtiyacın artabilir. Bu durum, partnerinle belki de bir süredir ertelediğin ciddi bir konuşmayı yapmanı gerektirebilir.

Bu konuşma, ilişkinin geleceği hakkında belirsizlikler yaratabilir ve bazı kaygıları tetikleyebilir. Ancak unutmayın ki, bazen zorlu konuşmalar, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereklidir. Belki de karşındaki kişi, hayatının aşkı olmayabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmanda fayda var. Kalıcı ve sağlam bir ilişki isteğini biliyoruz ve bunun için doğru kişiyle olman gerektiğini de hatırlatmak istiyoruz. Bu yüzden, partnerinle ilişkini gözden geçirmen ve onunla gerçekten mutlu olup olmadığını sorgulaman önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…