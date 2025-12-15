onedio
15.12.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? 

16 Aralık Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün partnerinden aldığın destek, aşk ateşini körükleyebilir. Partnerinin seninle aynı düşüncelere sahip olması ve hayallerini paylaşması, ilişkini daha da güçlendirebilir. Onun sana olan hayranlığı ve ilgisi, ilişkine adeta bir kalkan gibi sarsılmaz bir güç katacak.

Karşılıklı sevgi, saygı ve ilgi gibi duyguların da gündeme geleceği bu dönemde, aşkının ateşini daha da yükseltmeye ne dersin? Partnerine olan aşkını ve sevgini göstermenin en güzel yollarından biri, hoş bir jest yapmaktır. Belki romantik bir hediye, belki özenle tasarlanmış bir akşam yemeği... Kim bilir, belki de bu jest, birlikte geçireceğiniz güzel yılların ilk adımı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

