Sevgili Kova, bugünün enerjisi seni harekete geçirebilir. Zira bedenin, rutin dışına çıkan her şeye pozitif tepkiler veriyor. Belki biraz yoga, pilates ya da belki de daha önce hiç denemediğin bir spor dalı iyi bir başlangıç olabilir. Hatta belki de yeni bir bakım rutini ile kendini şımartma zamanı geldi. Cilt bakımı, saç bakımı ya da belki de bir detoks programı nasıl olurdu? Ya da belki de bir meditasyon seansı, yeni bir nefes tekniği öğrenmek...

Görünen o ki bugün, bedenini şaşırtmanın tam zamanı! Çünkü bu, onu canlandırıyor, yeniden enerji ile dolduruyor. Her ne olursa olsun, bugünün enerjisi seni yeni deneyimlere yönlendiriyor. İyi hissetmek için yeni bir şeyler denemekten çekinme, çünkü bedenin bugün her türlü yeniliğe açık. İyi hissetmek, kendine iyi bakmak bugün senin için ön planda olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…