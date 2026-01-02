Sevgili Kova, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Dolunay, sana bir mesaj gönderiyor. Gündelik yaşamın ritmine, bedeninin ihtiyaçlarına ve rutinlerine daha fazla özen göstermen gerektiğini söylüyor. Bu, uyku saatlerinden yemek zamanlarına, mola sürelerine kadar her şeyi kapsıyor.

Biliyoruz, her zaman olduğu gibi yine yoğun bir gün seni bekliyor. Ancak Dolunay'ın ışığı altında, belki de küçük bir ritim değişikliği yapmanın tam zamanı. Belki biraz daha erken yatağa girip sabahları biraz daha erken uyanabilirsin. Ya da öğle yemeğini biraz daha geç yiyip akşam yemeğini biraz daha erken tüketebilirsin. Belki de gün içinde daha fazla mola verip kendine daha fazla zaman ayırabilirsin.

Unutma ki küçük değişiklikler bile, gününün tamamını daha konforlu, daha keyifli ve daha verimli hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…