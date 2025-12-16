Sevgili Koç, aşk hayatında yeni bir sayfa açma vakti geldi çattı. Güneş, Satürn ile bir kare açı oluşturarak, duygusal açıdan netleşmeni sağlıyor ve belki de biraz da olsa derinlere dalmayı teşvik ediyor seni. Şimdi, birine karşı sorumluluk almanın, güven vermenin veya belki de sınırlarını çizmenin tam zamanı olabilir.

Belki de partnerinle ciddi bir konuşma yapmanın, birlikte geleceğinizi şekillendirmenin vakti gelmiştir. Bu konuşma, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu netleştirebilir ve ilişkinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Birlikte belki de daha önce hiç olmadığınız kadar net bir zeminde buluşabilir ve geleceğinizi birlikte şekillendirebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…