22 Aralık Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Aralık Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Jüpiter ile Chiron karesi, senin için bir uyarı niteliği taşıyor. Bu uyarının merkezinde ise karaciğerin bulunuyor. Biliyoruz, hayatın tadını çıkarmak ve keyifli anlar yaşamak senin için vazgeçilmez. Ancak bu dönemde biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Aşırı yeme içme eğilimine karşı kendini biraz daha kontrol etmen ve ölçüyü kaçırmaman önem taşıyor. Zararlı alışkanlıklardan da arınmanın zamanı geldi. 

Bunun yanı sıra, hafif egzersizler de bu dönemde senin en büyük yardımcın olabilir. Vücudunu rahatlatmanın ve enerjini dengede tutmanın en etkili yolu bu. Biraz yoga, hafif bir yürüyüş ya da evde yapabileceğin basit egzersizler, hem bedenini rahatlatabilir hem de sağlığını korumana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

