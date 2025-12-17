onedio
18 Aralık Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
18 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Aralık Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları



Sevgili Kova, bugün senin için biraz duygusal bir rüzgar esiyor gibi görünüyor. Duygusal iniş çıkışların, bedenine hafif bir etkisi olabilir. Miden ve sindirim sistemin bugün biraz daha hassas olabilir, bu yüzden dikkatli olmanı öneriyoruz. Hızlı yemek yemek ya da stres, bu hassaslığı biraz daha arttırabilir.

Böyle günlerde, bir fincan ılık içecek mucizeler yaratabilir. Belki bir bardak ılık bitki çayı ya da bir fincan sıcak çikolata, ruhunu ve bedenini rahatlatabilir. Ayrıca, hızlı ve stresli bir tempo yerine, daha sakin ve ağırdan alan bir tempo sana daha iyi gelebilir. 

Unutma ki düzenli ve dengeli öğünler de bu dönemde çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, hem bedenini hem de ruhunu güçlendirir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

