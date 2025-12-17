Sevgili Kova, bugün senin için biraz duygusal bir rüzgar esiyor gibi görünüyor. Duygusal iniş çıkışların, bedenine hafif bir etkisi olabilir. Miden ve sindirim sistemin bugün biraz daha hassas olabilir, bu yüzden dikkatli olmanı öneriyoruz. Hızlı yemek yemek ya da stres, bu hassaslığı biraz daha arttırabilir.

Böyle günlerde, bir fincan ılık içecek mucizeler yaratabilir. Belki bir bardak ılık bitki çayı ya da bir fincan sıcak çikolata, ruhunu ve bedenini rahatlatabilir. Ayrıca, hızlı ve stresli bir tempo yerine, daha sakin ve ağırdan alan bir tempo sana daha iyi gelebilir.

Unutma ki düzenli ve dengeli öğünler de bu dönemde çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, hem bedenini hem de ruhunu güçlendirir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…