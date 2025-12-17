onedio
18 Aralık Perşembe Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
18 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Aralık Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün enerjisi senin için biraz zorlayıcı olabilir. Zihinsel yorgunluğunun, bedenini de etkileyeceği bir gün olabilir. Konsantrasyonunun dağılacağı, odaklanma yeteneğinin azalacağı ve belki de baş ağrıları çekeceğin bir dönemdesin. Belki de dikkatini uzun süre aynı noktada tutmakta zorlanabilirsin. 

Tam da bu noktada nefes egzersizleri ve su tüketimini artırmak gündeminde olmalı. Derin nefesler alıp vererek hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilirsin. Ayrıca, ekran süresini de azaltmalısın baş ağrıların için. Bu yüzden ara sıra mola verip gözlerini dinlendirmen de önemli olacaktır. Tabii ekran başından kalkmışken temiz hava almayı da ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

