Kova Burcu right-white
21 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

20.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Aralık Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Kış Gün Dönümü'nün enerjisi ile bedensel farkındalığın önem kazanacak. Güneş'in Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ise kemiklerin, dizlerin ve cildin üzerinde daha fazla durman gerekebilir. Bu dönemde, bedenine gereken önemi vermen, bedenini ihmal etmemen ancak aynı zamanda zorlamaman da önem arz ediyor.

Özellikle de kemik ve dizlerindeki ağrılar için mineral dengeni de kontrol etmelisin. Özellikle kalsiyum alımını gözden geçirmen ve gerektiği takdirde artırman, bu dönemde sağlığını korumana yardımcı olabilir. Unutma ki bedenin senin en değerli varlığın ve ona gereken özeni göstermek şifa bulmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

