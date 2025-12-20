Sevgili Kova, bugün kendini içine çekilebilirsin... Kış Gün Dönümü'nün etkisiyle dinlenmeye ihtiyaç duyan bir halde bulabilirsin kendini. Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, bilinçaltında derinlere gömdüğün meseleler ve geçmişte kalan konular, adeta bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmeye başlıyor. Bu durum, seni biraz yalnız kalmaya ve kendi iç dünyanda bir yolculuğa çıkmaya itebilir.

Pazar günü olmasına rağmen, bir yenilenme ve arınma hissi içinde olabilirsin. Kış Gün Dönümü, sana bırakman gereken yükleri, belki de farkında olmadan omuzlarında taşıdığın ağırlıkları gösterirken, farkında bile olmadan üstlendiğin sorumlulukları da hatırlatıyor. Bu durum ise belki de hayatının bazı alanlarında bir değişiklik yapman gerektiğini düşündürebilir sana. Artık yüklerinden kurtulmayı ve özellikle de iş hayatında daha az elini taşın altına koymayı seçebilirsin. Bu geri adım belki iş hayatında şaşkınlık yaratacak ancak sana iyi geleceği ve dinlendireceği aşikar.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün, duygularını saklama eğiliminde olabilirsin. Kış Gün Dönümü'nde kalbini açmak yerine, duygularını ve hislerini anlamaya çalışabilirsin. Belki de gizli bir hayranlık ya da bastırılmış bir duygu, bugün su yüzüne çıkabilir. İçinde yaşadığın tüm bu iniş çıkışlar, aşklar ve sevgi paylaşılmak istiyor. Peki ama senin cesaretin var mı duygularını itiraf etmeye? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…