Sevgili Kova, bugün senin için özel bir gün. Gökyüzünde parlayan Yay burcundaki Yeni Ay, seni sosyal çevrenden biraz uzaklaştırıp geleceğe dair endişelerinle baş başa bırakıyor. 'Acaba ben nereye gidiyorum?' diye sık sık düşündüğünü biliyoruz. Ancak bugün verdiğin kararlar, ani ve düşünülmemiş değil, tam aksine bilinçli ve farkındalıkla alınan kararlar olacak.

Bu Yeni Ay'ın sana bir mesajı da var: Hedeflerini yeniden gözden geçirme ve belki de yeniden tanımlama zamanı geldi. Artık kalabalıkların peşinden gitme, onların belirlediği yollarda yürüme. Seni gerçekten heyecanlandıran, içindeki ateşi alevlendiren yolları bul ve onların peşinden git.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da Yay burcundaki Yeni Ay, hareketlilik yaratıyor. Özgürlüğüne düşkün bir Kova burcu olarak, boğucu ilişkileri sorgulama zamanı geldi. Kendine ve özgürlüğüne saygı gösteren, sana alan tanıyan bağlar ise daha da güçleniyor. Bu dönemde aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir, belki de daha önce hiç denemediğin bir ilişki dinamiğini deneyimleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…