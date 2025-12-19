Sevgili Kova, bugün senin için özelleştirilmiş bir gün, gökyüzünde parıldayan Yay burcundaki Yeni Ay, seni sosyal çevrenden biraz uzaklaştırıp geleceğe dair kafa karışıklıklarınla yüzleşmene neden oluyor. 'Acaba benim yolum nereye gidiyor?' diye sıkça kendine sorduğunu biliyoruz. Ancak bugün, attığın adımlar, ani ve düşünülmemiş değil, bilakis bilinçli ve farkındalıkla atılan adımlar olacak.

Bu Yeni Ay'ın sana fısıldadığı bir mesajı da var: Hedeflerini yeniden gözden geçirme ve belki de yeniden tanımlama zamanı geldi. Artık kalabalıkların peşinden gitme, onların belirlediği yollarda yürüme. Seni gerçekten heyecanlandıran, içindeki ateşi alevlendiren yolları bul ve onların peşinden git. Bu, senin kendi yolunu çizme ve kendi hikayeni yazma zamanın. Kendi iç sesini dinle ve onun rehberliğinde ilerle. Kendi hedeflerini belirle ve onlara ulaşmak için gereken adımları at. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…