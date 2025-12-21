Hyaluronik Asit vs. Seramid: Soğuk Havada Cildin Hangisine Gerçekten İhtiyacı Var?

Cildin şu anda hem nemsiz hem de tepkisel bir halde. Bu yüzden her ürüne aynı şekilde cevap vermiyor. Önceliğin cildini güçlendirmek olmalı! Seramid ağırlıklı ama hafif dokulu ürünler senin için daha doğru bir başlangıç. Cildin nemi de daha iyi kabul etmeye başlayacak. Acele etmeden, kontrollü ilerlemek sana iyi gelecek!