onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Hyaluronik Asit vs. Seramid: Soğuk Havada Cildin Hangisine Gerçekten İhtiyacı Var?

etiket Hyaluronik Asit vs. Seramid: Soğuk Havada Cildin Hangisine Gerçekten İhtiyacı Var?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 16:31

Soğuk havalar geldiğinde cildinle aranda sessiz bir pazarlık başlar. Bir gün her şey yolundaymış gibi durur, ertesi gün aynada başka bir yüz görürsün. Nem mi eksik, koruma mı zayıf, yoksa mesele tamamen denge mi? Vereceğin cevaplarla cildinin kış aylarında gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu birlikte bulacağız! Çünkü doğru içerik, doğru zamanda kullanıldığında fark yaratır. Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kış aylarında sabah aynaya baktığında ilk dikkatini çeken şey hangisi oluyor?

2. Peki kışın makyaj yaparken en çok hangi detayı düzeltmeye çalışıyorsun?

3. Soğuk havalarda cilt bakım rutininde ilk vazgeçtiğin adım hangisi oluyor?

4. Cilt bakım ürünlerini ne sıklıkla değiştiriyorsun?

5. Soğuk günlerde yüzün en hızlı hangi durumda değişiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Burası önemli! Kışın en çok hangi bölgeyle daha fazla ilgileniyorsun?

7. Cilt bakımında seni en çok hangisi yoruyor?

8. Son olarak, kış aylarındaki cilt bakım rutinini nasıl tanımlarsın?

Soğuk havada cildin hyaluronik asit desteğine ihtiyaç duyuyor!

Cildinin asıl sorunu yağ değil, su kaybı. Soğuk hava ve kapalı ortamlar cildindeki nemi hızla azaltıyor. Hyaluronik Asit senin için anlık bir destek değil, temel bir ihtiyaç. Cildin yeterince nem kazandığında daha pürüzsüz, ışıl ışıl görünüyor. Nem eksik olduğunda üzerine sürdüğün hiçbir ürün tam verimle çalışmıyor. Önce nem, sonra diğer adımlar!

Cildinin asıl ihtiyacı seramid ile güçlenmek!

Senin cildin susuzluktan çok korunmasızlıktan şikayetçi. Cildin nemi tutmakta zorlanıyor ve dış etkenlere açık hale geliyor. Seramid bu noktada devreye giriyor ve cildinin savunma hattını yeniden kuruyor. Cildin  güçlendikçe sorunlar çözülmüş oluyor. Uzun vadede daha dayanıklı bir cilt görünümü oluşuyor. Sen hızlı çözümlerden çok kalıcı toparlanma arıyorsun!

Cildin hyaluronik asit ve seramid dengesini birlikte istiyor!

Cildin tek taraflı bakımı kabul etmiyor. Hem neme ihtiyacı var hem de bu nemi cildin içinde tutacak bir yapıya. Hyaluronik Asit cildini doldururken, Seramid onu koruma altına alıyor. Sorun tek bir noktadan çıkmadığı için bakım rutinin de dengeli olmalı. Doğru kombinasyonla kışı çok daha az yıpranarak atlatabilirsin!

Cildin önce güçlenmek istiyor!

Cildin şu anda hem nemsiz hem de tepkisel bir halde. Bu yüzden her ürüne aynı şekilde cevap vermiyor. Önceliğin cildini güçlendirmek olmalı! Seramid ağırlıklı ama hafif dokulu ürünler senin için daha doğru bir başlangıç. Cildin nemi de daha iyi kabul etmeye başlayacak. Acele etmeden, kontrollü ilerlemek sana iyi gelecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın